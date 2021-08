Arts roept op: lockdown in Iran nodig om “fiasco” te voorkomen

Oorzaak van ontplof­fing op Iraans schip in de Rode Zee onduide­lijk, “Israël achter aanval”

7 april In de Rode Zee is dinsdagavond een Iraans vrachtschip licht beschadigd geraakt bij een ontploffing. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran. Volgens het Iraanse staatspersagentschap Tasnim zou het schip, de ‘Iran-Saviz’, als taak hebben om Iraanse handelsschepen in de Rode Zee te escorteren. Het schip zou op een mijn gevaren zijn, die de ontploffing heeft veroorzaakt. The New York Times beschouwt het voorval als een aanval van Israël.