Amnesty International: "Akelig stil rond lot Djalali. Nachtmerrie blijft voortduren"

Vandaag, op de internationale dag tegen foltering, hamert Amnesty International Vlaanderen er nog eens op dat er mogelijk maar weinig tijd rest om de Zweeds-Iraanse professor Ahmadreza Djalali te redden van de doodstraf. "Sinds Iran heeft gedreigd met de executie in mei, is het akelig stil rond zijn lot", zo zegt de mensenrechtenorganisatie.

Djalali werd opgepakt in 2016. Iran beweert dat hij werkte voor de Israëlische geheime dienst Mossad. Een Iraanse rechtbank gaf hem de doodstraf. Een tijdje geleden werd de uitvoering van de doodstraf voor de professor, die ook gastdocent is aan de VUB, voor 21 mei aangekondigd in Teheran, maar sindsdien is het stil.

"Het is moeilijk om informatie te verkrijgen over zijn huidige toestand. We weten dat hij nog niet werd geëxecuteerd, maar er zijn geen indicaties dat Iran af zou willen zien van het uitvoeren van dr. Djalali's doodstraf," zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Drukkingsmiddel

"Iran gebruikt dr. Djalali als politieke pasmunt om België en Zweden onder druk te zetten in verband met twee rechtszaken tegen twee voormalige Iraanse ambtenaren. De executie van Djalali zou een vergeldingsdaad zijn en een waarschuwing aan andere staten", verklaart De Graeve.

In België gaat het om Asadollah Asadi, een voormalige Iraanse diplomaat, die een gevangenisstraf uitzit voor zijn rol in een verijdelde bomaanslag in Frankrijk in 2018. De tweede ambtenaar is Hamid Nouri, een voormalige gevangenismedewerker, die in Zweden terechtstaat voor mogelijke betrokkenheid bij de bloedbaden in de Iraanse gevangenissen in 1988.

Bang moment

"Op 14 juli wordt in Zweden de uitspraak verwacht in de zaak van Nouri. Het is mogelijk dat Iran rond die tijd de executie zal laten plaatsvinden. Dit wordt weer een erg bang moment voor Djalali", vreest De Graeve.

Eerder deze maand herhaalde premier Alexander De Croo (Open Vld) de bezorgdheid namens België: "Ons land hoopt nog steeds dat dr. Djalali niet wordt geëxecuteerd en België zet zich daarvoor volop in, samen met anderen." Meer dan 13.000 landgenoten tekenden ondertussen de online petitie die oproept om Djalali vrij te laten.