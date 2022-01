Amerikaanse toponderhandelaar eist vrijlating gevangenen door Iran

Hongersta­kers eisen vrijlating gevangenen in marge van gesprekken met Iran over nucleaire deal

In Wenen zijn twee mannen in de marge van de onderhandelingen met Iran over de nucleaire deal in hongerstaking gegaan. Ze eisen de vrijlating van gevangenen die in Iran worden vastgehouden. De twee activisten ondervonden zelf aan den lijve hoe het is om vast te zitten.

23 januari