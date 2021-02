VS “woedend” over raketaanval Irak waarbij burger omkwam, maar nog geen vergeldingsacties

Cruciale verkiezin­gen in Irak na zege over IS: stabili­teit in zicht?

12 mei De Irakezen trekken vandaag naar het stemhokje voor de verkiezing van een nieuw parlement. Veel waarnemers menen dat de stembusgang cruciaal en richtinggevend kan zijn. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de zege over de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ze zullen beslissen of het land de verschillende bevolkingsgroepen kan verzoenen en opnieuw duurzaam stabiel kan worden. Op de achtergrond maken de sjiitische buur Iran en de Verenigde Staten uit wie de grootste vinger in de pap krijgt bij de regeringsvorming.