Verantwoordelijke voor aanslag in Irak met 320 doden opgepakt

Traangas en geweerscho­ten nadat demonstran­ten VS-ambassade Irak binnenval­len, ambassa­deur geëvacu­eerd

1 januari Enkele duizenden demonstranten hebben vandaag de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad aangevallen uit woede over Amerikaanse luchtaanvallen afgelopen weekend. Volgens persbureau AP zijn demonstranten het terrein van de ambassade kunnen binnendringen. De veiligheidsdiensten zetten traangas in en er wordt bericht over geweervuur. De ambassadeur en het personeel zijn geëvacueerd. Er vielen bij de schermutselingen al twaalf gewonden. De VS zullen 750 extra soldaten naar Irak sturen.