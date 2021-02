Raketten afgeschoten op Iraakse luchtmachtbasis met buitenlandse troepen: één Amerikaan overleden, zes gewonden

Het is voor het eerst in bijna twee maanden dat in Irak militaire of diplomatieke plaatsen onder vuur worden genomen.



Sinds 2014 is in Irak een internationale coalitie actief om lokale troepen te helpen in hun strijd tegen de jihadistische terreurgroepering Islamitische Staat (IS). Sinds de nederlaag van IS is het aantal buitenlandse militairen teruggebracht tot 3.500, van wie 2.500 uit de VS. Bijna alle buitenlandse eenheden zijn gevestigd in een militair complex op de luchthaven van Erbil.