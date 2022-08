Overheidsgebouwen in Irak dicht vanwege onrust

Gisteren liep de spanning tussen rivaliserende sjiitische groeperingen op nadat aanhangers van al-Sadr uit protest het regeringspaleis in de afgeschermde groene zone van de Iraakse hoofdstad bestormden. Zo'n 350 demonstranten raakten gewond in de chaos die de groene zone in de hoofdstad, waar regeringsinstellingen en ambassades zijn gevestigd, heeft opgeschrikt. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hun burgers aangeraden het land zo spoedig mogelijk te verlaten. De staf van de Nederlandse ambassade verblijft om veiligheidsredenen in de Duitse ambassade , die ver buiten het gebied ligt waar de rellen plaatsvinden.

Volgens veiligheidstroepen kwamen er in de late avond zeker zeven mortiergranaten neer in de groene zone van de hoofdstad. Ook werd er regelmatig geschoten met automatische wapens. De legerleiding heeft gisterenavond voor het hele land een uitgaansverbod ingesteld.

“Extreem gevaarlijke escalatie”

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft inmiddels opgeroepen tot “kalmte” in Irak en drong er bij alle partijen op aan dat ze “onmiddellijk stappen ondernemen om de situatie te de-escaleren en alle geweld te vermijden”, luidt het in verklaring van zijn woordvoerder.

De partij van de machtige sjiitische geestelijke al-Sadr boekte vorig jaar een verkiezingszege, maar het is nog steeds niet gelukt overeenstemming te bereiken over een nieuwe regeringsleider en president. Ondertussen zucht Irak onder een zware economische crisis, hoge inflatie en corruptie.

Hongerstaking

Al-Sadr kondigde gisterenavond via zijn partijchef Hassan al-Athari op Twitter aan dat hij in hongerstaking gaat om de rust te herstellen in Irak. Volgens het staatspersbureau INA is Sadr van plan niet te eten of drinken totdat de gewelddadigheden en het gebruik van wapens in het land ophouden. “De corrupte gemeenschap geeft, wat er ook gebeurt, niemand een rechtvaardiging voor het gebruik van geweld.”