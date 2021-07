Minstens 64 doden bij brand op Covid-19-afdeling in Iraaks ziekenhuis

Volgens een bron binnen de provinciale gezondheidsdiensten is de brand ontstaan “door het ontploffen van zuurstofflessen”. Dat zou een identieke herhaling zijn van de tragedie die in april plaatsvond in een ziekenhuis in Bagdad en die aan meer dan 80 mensen het leven kostte. Het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dan weer op Facebook dat de brand ontstond aan tijdelijke constructies die in de buurt van het ziekenhuis waren opgetrokken, maar gaf geen verdere informatie over de oorzaak van het incident.