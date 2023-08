Irak verbiedt media de term homoseksualiteit te gebruiken: “Voortaan is ‘seksuele afwijking’ correct”

Crisis VS-Iran “Exxon Mobil evacueert 50 Amerikanen van Iraaks olieveld"

De Amerikaanse energiereus Exxon Mobil is 50 Amerikaanse werknemers aan het weghalen van een groot olieveld in Basra, in het zuiden van Irak. Dat melden anonieme bronnen in de Iraakse olie-industrie. De evacuatie valt midden in de oplopende spanningen tussen de VS en Iran.