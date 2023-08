Irak overweegt doodstraf voor homoseksuele relaties

“Heb je dan geen gevoelens?”: vrouw die als seksslavin gebruikt werd door IS-strij­der confron­teert aanrander op tv

“Kijk me aan! Waarom heb je me dit aangedaan? Waarom?” Met die woorden heeft een vrouw die op haar 14de maandenlang verkracht werd door een IS-strijder, haar aanrander ter verantwoording geroepen op de Iraakse televisie. Op de beelden is te zien hoe de man – in gele overal en met zijn handen in boeien – geen enkele keer opkijkt tijdens de heftige confrontatie.