Iraakse stad Erbil getroffen door raketaanval

ANALYSE. Alsof Saddam Hoessein terug is. Waarom Poetin zegt dat Oekraïne aan atoombom werkt

Er ligt een nieuwe leugen in de etalage van Vladimir Poetin. Die beweert nu dat Oekraïne aan atoomwapens werkt. Het zou daarvoor plutonium gekregen hebben “van over de oceaan” en raketten moderniseren om een kernkop af te schieten. Het lijkt wel alsof we terug in 2003 zijn, toen de Amerikanen met een verzinsel over massavernietigingswapens gingen moorden in Irak. Het was een verwerpelijke oorlog die ze toen startten — maar zij vochten tenminste nog wel tegen een bloeddorstig dictator.

6 maart