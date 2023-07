Demonstranten steken Zweedse ambassade in Bagdad in brand na koranverbrandingen in Stockholm

Geen slachtof­fers bij raketaan­val­len in Irak: “Iran schoot om te missen”

Bij de Iraanse raketaanvallen op twee luchtmachtbasissen in Irak zijn geen slachtoffers gevallen. Dat meldt na een woordvoerder van de Amerikaanse regering nu ook het regime in Irak. Bij de aanvallen werden gerichte raketten gebruikt en in dit geval lijkt het erop dat Iran schoot om te missen, zei een anonieme Amerikaanse regeringsbron aan Bloomberg. Teheran beweerde eerder dat bij de raketaanvallen tachtig Amerikanen omgekomen zijn en dat er schade is aangericht aan Amerikaanse helikopters. In de Iraanse hoofdstad werd de militaire actie alvast op gejuich onthaald. Ayatollah Ali Khamenei noemt de aanval “een slag in het gezicht van de Amerikanen”.