IS-gevangene (19) na 7 jaar terug thuis: “Bijzonder blij dat ik terug bij mijn familie ben”

Asima Jasim wordt in de zomer van 2014 ontvoerd door IS in haar geboortedorp Gir Zer in het noorden van Irak. In december 2020 duikt het Koerdische meisje op in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië. Twee maanden later is ze herenigd met haar familie. “Ik ben bijzonder blij dat ik terug bij mijn familie ben”, zegt het tienermeisje. “God zij dank, ze zijn hier. Ik ben degenen die mij hebben bijgestaan ​​erg dankbaar.”