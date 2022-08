Al vier doden na aardverschuiving op sjiitisch heiligdom in Irak

Aan het heiligdom, dat bekendstaat als Kata’ib al-Imam Ali, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van hoofdstad Bagdad, was zaterdag een heuvel naar beneden gekomen. Reddingswerkers waren in staat zuurstof, voedsel en water te geven aan de mensen die nog vastzitten, maar een woordvoerder van de ploeg is niet optimistisch over het redden van de overgeblevenen. “We verwachten dat ze serieuze verwondingen hebben opgelopen doordat tientallen betonplaten op hen zijn gevallen.” De hulpverleners moeten voorzichtig te werk gaan omdat elke fout een nieuwe aardverschuiving of verdere instorting van het gebouw kan veroorzaken. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat het uitgesloten is dat er nog overlevenden gered worden.

Het heiligdom is gewijd aan imam Ali, de schoonzoon van de profeet Mohammed, die daar in 657 met zijn leger zou zijn gestopt toen hij onderweg was naar een veldslag. De stad Karbala is met name populair onder sjiitische moslims omdat imam Hoessein daar begraven ligt, de kleinzoon van Mohammed. In het jaar 680 zou hij zich in de buurt van Karbala opgeofferd hebben in een uitzichtloze slag om de titel van kalief.