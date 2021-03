Zo voorkom je dat Google en Facebook met je meelezen

Of je er nou een account hebt of niet: Facebook weet een hoop van je. Er zijn genoeg redenen om daar voorzichtig mee om te springen. Niet in de laatste plaats omdat gegevens van Facebook-gebruikers in het verleden meerdere malen gelekt zijn.

Facebook bouwt een profiel van je op voor advertenties, maar dit profiel kan jij beheren. Op die manier zorg jij ervoor dat ze bepaalde informatie niet gebruiken om reclame te tonen en er minder specifieke informatie over jou bekend is.

Advertentie-instellingen

Om dit te doen ga je naar de website van Facebook en open je het instellingenscherm. Daar druk je linksonder op het kopje ‘Advertenties’. Vervolgens kies je voor ‘Advertentie-instellingen’.

Daar kan je aangeven dat gegevens van partners niet gebruikt mogen worden om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Je kan ook de categorieën zien waar Facebook van denkt dat jij ze interessant vindt en waar advertenties dus op gebaseerd worden. Deze categorieën kan je één voor één verwijderen.

Profiel en gedrag

In je Facebook-profiel word je aangemoedigd om een hoop persoonlijke informatie te plaatsen. Zoals je woonplaats, werkplek, geboorteplaats en relatiestatus. Deze informatie hoef je niet in te vullen om Facebook te gebruiken.

Ook in het gebruik van Facebook zelf zijn er manieren om jouw dataprofiel zo klein mogelijk te houden. Like geen pagina’s of merken, want op deze manier weet Facebook precies welke dingen jij leuk vindt. Plaats zo weinig mogelijk persoonlijke informatie in je berichten, want alles wat je plaatst op Facebook of doet op Facebook is data voor Facebook.

In de instellingen van Facebook geef je onder het kopje ‘Gezichtsherkenning’ aan of Facebook je mag herkennen op foto’s en video’s. Dat gaat om video’s van anderen waarop je bent getagd, maar ook beelden waarin je niet bent getagd.

De meest radicale manier om ervoor te zorgen dat Facebook zo min mogelijk van je weet, is om je account te verwijderen. Alleen kan je dan niet meer van het sociale netwerk gebruikmaken.

Quote Iedereen die online leeft komt bijna dagelijks wel eens in contact met Google.

Iedereen gebruikt Google

Google bestaat uit een hoop verschillende diensten die veel mensen gebruiken. Denk aan Gmail voor het verzenden van e-mails, Google Maps voor het vinden van de weg en Google Documenten voor het werken aan teksten. Er is YouTube voor video’s, Google Translate om te vertalen, Google Chrome om te browsen en uiteraard Google Zoeken om antwoord te vinden op je vragen.

Iedereen die online leeft komt bijna dagelijks wel eens in contact met Google en de meesten hebben daarom ook een Google-account. Mensen kunnen zich daardoor zorgen maken over of Google niet te veel van hen weet. Zeker in combinatie met de groeiende hoeveelheid microfoons in de slimme producten van het bedrijf, zoals speakers, camera’s en schermpjes.

Google is echter bovengemiddeld doorzichtig in welke data van je worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt en hoe je ze kan verwijderen. Daarvoor ga je naar je Google Account-pagina via myaccount.google.com.

Activiteiten en advertenties

Op deze pagina geef je aan wat Google van je mag gebruiken voor betere personalisatie. Dat gaat niet alleen om advertenties, maar bijvoorbeeld ook om het aanraden van video’s op YouTube of betere suggesties kunnen geven op Google Maps.

Allereerst kan je bij ‘Gegevens en personalisatie’ onder het kopje ‘Activiteitsopties’ aangeven welk activiteit van jou opgeslagen mag worden voor betere personalisatie. Daar staat onder andere je locatiegeschiedenis en YouTube-geschiedenis tussen. Ook kan je per categorie alle gegevens inkijken en verwijderen.

Speciale aandacht is nodig voor de categorie ‘Web- en app-activiteit’. Hier kan je een vinkje uitschakelen bij ‘Inclusief audio-opnamen’. Standaard worden er audio-opnames van je spraakopdrachten via de Google Assistent opgeslagen. Door dit vinkje uit te schakelen, gebeurt dat niet meer.

Ook vind je op de Google Account-pagina de Advertentie-instellingen. Met een schakelaar geef je aan dat het personaliseren van advertenties uitgeschakeld dient te worden.

Op de ‘Mijn Google-activiteit-pagina’, die je kan vinden op myactivity.google.com, vind je alle activiteiten die Google van je op heeft geslagen. Die kan je doorzoeken en verwijderen.

Google luistert mee

Met slimme speakers, camera’s en deurbellen dringt Google ook steeds meer fysiek het huis binnen. Als je wil zorgen dat Google zo min mogelijk van je weet, moet je bij deze apparaten met extra dingen rekening houden.

Zo is het mogelijk om met de slimme speakers van Google Nest via een fysieke knop de microfoon uit te schakelen. Dan kan je geen stemopdrachten meer doen, maar weet je ook zeker dat Google niet per ongeluk iets opvangt.

Tevens is het mogelijk om de slimme camera’s van Google Nest alleen in te schakelen als je niet thuis bent. Via de Nest-app is daar een Thuis/Afwezig-functie voor. De camera kijkt naar de locatie van je telefoon om te zien of je thuis bent, al is je locatie in dat geval natuurlijk ook een deel van je privacy dat je opgeeft.

Met een beetje moeite kan je er dus voor zorgen dat Google zo weinig mogelijk over je weet, maar niet zonder een keerzijde. Als Google weinig over je weet, zijn de verschillende Google-diensten een stuk minder persoonlijk en daardoor minder gebruiksvriendelijk. Dat moet je er dan maar voor over hebben.

Recht op vergetelheid

Ben je bereid je accounts te wissen, dan is er nog een meer definitieve optie. Europeanen kunnen ook een formeel verzoek tot dataverwijdering indienen, waar volgens de privacywet gehoor aan gegeven moet worden indien data niet meer nodig is.

Op de website van Google staat een pagina waar zo’n vergeetverzoek ingediend kan worden. Facebook heeft een pagina waarop wordt uitgelegd wat bij zo’n verzoek op hun platform komt kijken.