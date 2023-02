“Zo voelt het om pijn te hebben”: vrouwelijke gamer in tranen nadat ze ontdekt dat deepfakes van haar circuleren op pornosite

Volledig van de kaart én in tranen: zo reageert de populaire gamer QTCinderella nadat ze ontdekt had dat deepfakes van haar circuleren op een pornosite. “Dit is het resultaat als je een versie van jezelf plots naakt ziet opduiken op het internet. Zo voelt het om pijn te hebben”, klinkt het verontwaardigd uit haar mond.

Via de intussen beruchte deepfake-technologie werd het gezicht van de 28-jarige Amerikaanse op het lijf van een pornoactrice geplakt. Voor de buitenwereld lijkt het dus alsof ze zelf stevig van jetje aan het geven is.

Lees ook Billie Eilish is slachtoffer van AI-porno: ruim 11 miljoen mensen keken naar de clip

In een pakkende getuigenis op het livestreamplatform Twitch beschrijft Blaire - haar echte naam - de nachtmerrie waar ze in beland is. “Iedereen zou het me ongetwijfeld afraden, maar ik wil nu toch live gaan om te tonen hoe pijn eruitziet. Fuck het internet. Fuck de constante uitbuiting en objectivering van vrouwen. Fuck de mensen die mij in privéberichten foto’s van die site doorsturen. Dit is ongelooflijk vermoeiend.”

De tranen blijven intussen van haar wangen rollen. “Zo voelt het om misbruikt te worden en jezelf tegen je wil naakt te zien opduiken op het internet. Wie dit op zijn geweten heeft, sleep ik voor de rechter. Dat zweer ik.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De bal ging aan het rollen nadat een andere gamer haar vervalste naaktbeelden in de kijker gezet had. Dat gebeurde per ongeluk weliswaar: Atrioc zond live uit, maar besefte niet dat op zijn scherm ook een tabblad te zien was dat naar de controversiële site leidde. Zo zorgde hij in z’n eentje voor nog eens duizenden kijkers.

Atrioc ging door het stof en bood ontredderd zijn excuses aan omdat hij voor twee filmpjes betaald had. Maar voor Blaire is de vriendschap die ze hadden nu voorbij. “De schade is onherstelbaar”, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

QTCinderella is lang niet de eerste beroemdheid die met deepfake-porno af te rekenen krijgt. Actrices als Scarlett Johansson en Emma Watson gingen haar al voor, ook vrouwelijke Twitch-sterren zijn bijzonder gegeerd.

“Ik kies er bewust voor om geen sekswerk te doen en laat daardoor miljoenen euro’s liggen”, stelt de Britse Sweet Anita. “Maar de eerste de beste pornoverslaafde slaat nu wel munt uit mijn lichaam. Ik zag mezelf kronkelen in posities waar ik nooit mijn toestemming voor zou geven. Vreselijke beelden, maar moet ik hier nu om huilen of lachen? Of dingen kapot gooien? Ik weet het zelf niet.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook voor Maya Higa is de maat meer dan vol. “In 2018 was ik dronken op een feestje en gebruikte een man mij voor zijn seksuele bevrediging. Dat wordt terecht als verkrachting gezien. Nu dien ik voor het genot van honderden mannen, maar wordt mijn klacht plots in vraag gesteld. Niet toevallig wordt dit debat vooral gevoerd door mannen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik zit nu drie jaar op Twitch, in die periode heb ik nooit seksuele content gemaakt. Maar intussen wordt mijn gezicht wel gestolen om van mij een seksueel object te maken. Mijn naam staat in grote letters boven een filmpje waar duizenden mensen commentaar op geven. Vind je dat ik nu overreageer? Dan ben je zelf deel van het probleem. Ik voel me vies, misselijk, kwetsbaar en aangerand, gevoelens die ik helaas maar al te goed herken.”

Op juridisch vlak valt de deepfake-technologie in een soort schemerzone, waardoor daders in de Verenigde Staten voorlopig weinig te vrezen hebben. De psychologische schade bij slachtoffers kan nochtans bijzonder groot zijn, wees een studie uit 2019 uit. “Ze voelen zich vernederd en ontwikkelen angstgevoelens. Of de dader nu handelt uit verveling of net bewust zijn ex wil treffen, dat effect blijft hetzelfde”, luidde de conclusie.