Zes Duitse overheidsinstanties slachtoffer van cyberaanval

Google blokkeert adverten­ties van slotenma­kers in zoekresul­ta­ten: “Te vaak malafide bedrijven bovenaan”

11 februari Google heeft in Nederland, België, Duitsland en Zweden alle advertenties voor slotenmakers verwijderd uit de weergave van de zoekresultaten. Dit omdat er te vaak malafide bedrijven bovenaan de resultaten werden weergegeven als gebruikers op de term ‘slotenmaker’ zochten. Dat meldt onder meer Tweakers donderdag. Het was radiomaker Sven Pichal die de internetgigant tot de orde riep in ‘De Inspecteur’, het consumentenprogramma op Radio 2. De zoekertjes steken de echte vaklui al jarenlang stokken in de wielen.