YouTube verwijderde al ruim miljoen video's met desinformatie over coronavirus

Slecht nieuws voor an­ti-vaxxers: Facebook verbiedt misleiden­de info over vaccins

9 februari “Vaccins veroorzaken autisme” en “COVID-19 is door de mens gemaakt”: het zijn maar enkele van de beweringen over vaccins die regelmatig de kop opsteken op sociale media. Behalve dan op Facebook, want vanaf nu gaat het platform een deel van de foutieve informatie over vaccins verbannen.