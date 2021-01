YouTube-kanaal Donald Trump week langer opgeschort

Amerikaan­se staten slepen Google voor de rechter vanwege ‘illegale deal met Facebook’ en misbruik van de dominante marktposi­tie

17 december De juridische problemen van technologiebedrijf Google in de Verenigde Staten worden nog groter: 38 Democratische en Republikeinse staten hebben het bedrijf donderdag aangeklaagd voor misbruik van de dominante positie in de internetzoekmarkt. Woensdag sleepten 10 staten Google ook al voor de rechter vanwege vermeend machtsmisbruik met zijn reclamediensten. Google ging volgens de beschuldiging zijn boekje te buiten in een verregaande samenwerkingsdeal met Facebook.