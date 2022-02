Wordt u onbewust gestalkt door uw partner of baas via uw gsm? “Meestal wordt het niet opgemerkt”

Grootste waardeda­ling op één dag ooit in Amerikaan­se beursge­schie­de­nis: Fa­cebook-moe­der in één klap bijna 200 miljard dollar minder waard

Het aandeel van Meta, de moedermaatschappij van Facebook en Instagram, is donderdag op Wall Street 25 procent lager geopend. Het bedrijf van Mark Zuckerberg is zo in één klap bijna 200 miljard dollar (177 miljard euro) minder waard. De koersdaling is erg uitzonderlijk maar was te voorzien, want woensdagavond kreeg het aandeel al flinke klappen. De aanleiding zijn zwakke kwartaalresultaten en sombere vooruitzichten.

