WhatsApp lijkt functie te krijgen voor berichten die na 24 uur verdwijnen

U zat door corona bijna 40 minuten langer op smartphone­scherm te kijken

20 april In het coronajaar 2020 hebben we massaal meer naar ons smartphonescherm gekeken. Dat blijkt uit de nieuwe digimeter van Imec. In de eerste lockdown was dat zelfs ongeveer vier uur per dag. Professor communicatietechnologie Lieven De Marez bespreekt de cijfers en wijst op voordelen en gevaren. “We hebben nog altijd maar 24 uur op een dag, die 40 minuten meer zijn wel kostbare 40 minuten.”