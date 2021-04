Weg bij Google: probeer deze alternatieve zoekmachines

Het is zo makkelijk. Even googelen naar die zonovergoten vakantiebestemming voor na de lockdown, het menu van je favoriete restaurant of de naam van de regisseur van die ene film. Toch kiezen mensen er steeds vaker voor om Google als zoekmachine juist niet te gebruiken.

Dat heeft alles te maken met de toenemende aandacht voor privacy. Google weet als bedrijf steeds meer van zijn gebruikers en hun surfgedrag. Ga maar na, we hebben allemaal weleens meegemaakt dat wanneer we zochten naar ‘tuinbank’ we kort daarna voortdurend pop-upreclame in beeld kregen van, jawel, tuinbanken.

Er zijn ook mensen die een andere zoekmachine gebruiken omdat ze die simpelweg prettiger vinden werken, of omdat die bepaalde functionaliteiten heeft die Google niet heeft. Dit zijn vijf alternatieven:

Bing

Na Google is Bing de meest gebruikte zoekmachine ter wereld. Bing is van Microsoft, dus als je een andere zoekmachine zoekt omdat je vindt dat de techreuzen van deze wereld te veel macht krijgen, is dit misschien niet de beste keuze.

Bing is de standaard internetbrowser van Windows 10 en het biedt gebruikers een mooie, visuele ervaring tijdens het zoeken. Onderin in beeld zie je het belangrijkste nieuws, het biedt tal van tooltjes die Google ook heeft (zoals het vertalen van woorden bijvoorbeeld) en is vooral handig als je specifiek zoekt op video: als resultaat krijg je miniaturen te zien die afspelen als je er met je muis overheen scrollt.

DuckDuckGo

Voor de oprichters van DuckDuckGo is privacy het allergrootste goed. De makers claimen je persoonlijke gegevens niet te verzamelen, bewaren of met anderen te delen. De zoekgeschiedenis wordt niet opgeslagen, dus er valt ook geen data door te verkopen aan hebberige adverteerders.

Iedere gebruiker krijgt dezelfde resultaten na het invullen van een zoekopdracht, gepersonaliseerde zoekresultaten bestaan simpelweg niet. De zoekmachine is vrij kaal vormgegeven, maar doet absoluut wat het belooft. Je wordt door niets of niemand gevolgd.

Ecosia

Computergebruik kost energie, en dat betekent CO 2 -uitstoot. Ecosia positioneert zich als milieuvriendelijk alternatief: een heuse CO 2 -neutrale zoekmachine. De makers erachter laten hun servers draaien op groene stroom en het leeuwendeel van hun inkomsten gaat naar het Wereld Natuur Fonds, dat de gelden gebruikt om bomen te planten.

Inmiddels zijn er al bijna 125 miljoen bomen gepland volgens de teller. Na iedere 45 zoekopdrachten komt daar een boom bij. Hoe dan ook biedt Ecosia een mooi, groen alternatief.

WolfRam Alpha

Het gaat hier om een particuliere zoekmachine, bedacht door de Britse natuurkundige Stephen Wolfram. De website is onderverdeeld in de categorieën wiskunde, wetenschap en technologie, maatschappij en cultuur, en het dagelijks leven, en geeft je antwoorden op allerlei lastige, uitgebreide vragen.

Uiteraard kun je ook gewoon zoeken op bekende namen en titels van films, maar daarmee ga je wel voorbij aan de uitgediepte kennis van deze zoekmachine, die zich opwerpt als expertisecentrum. WolfRam Alpha is volledig in het Engels en houdt jouw zoekopdrachten niet bij.

Startpage

Een zoekmachine die privacy hoog in het vaandel draagt is het Nederlandse StartPage. Dat noemt zichzelf de meest privacyvriendelijke zoekmachine die er is en werkt als een soort filter voor Googles eigen zoekmachine, want het toont zoekresultaten van die zoekgigant zonder dat ze jouw gegevens zien.

Dat maakt StartPage in de regel net iets nauwkeuriger dan het tevens privacyvriendelijke DuckDuckGo. Zoekgegevens worden hier niet opgeslagen, gedeeld, of verkocht, cookies van derden zijn niet aanwezig, zoekresultaten zijn niet gepersonaliseerd en je kunt andere sites veilig bezoeken met de ‘Anonieme Weergave’.