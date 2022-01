Wat is web3, de nieuwste ontwikkeling in techland? “Voor creatievelingen breekt beste tijd ooit aan”

Vorig jaar voor 41 miljard aan NFT's verhandeld

De verkoop van Non Fungible Tokens, een soort digitaal certificaat van echtheid voor digitale objecten, heeft vorig jaar volgens schattingen bijna 41 miljard dollar (36 miljard euro) opgeleverd. Op dat bedrag komt de in blockchain gespecialiseerde marktonderzoeker Chainalysis uit. De unieke codes, kortweg NFT's genoemd, zijn pas sinds begin vorig jaar in opkomst maar leverden bij veilingen soms al miljoenenbedragen op.

6 januari