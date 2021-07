Wat is Bullchat? De online chatroom met een erg kwalijke reputatie

Na de zaak-Guy Van Sande wordt de Vlaamse tv-wereld opnieuw opgeschrikt door een pedofilie-affaire. Een acteur die in diverse jeugdfeuilletons te zien is, zou via de datingsite Bullchat minderjarigen hebben gelokt. Maar wat is Bullchat juist, waar de man erg actief op was? “Bullchat is als een dancing zonder deurbeleid.”