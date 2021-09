Vooral tieners worstelen met de Covidsafe-app

ONZE OPINIE. De coronapas zal verre van iedereen overtuigen, maar in Brussel zijn de andere opties stilaan op

9 september “We gaan de coronapas alleen uitbreiden als de epidemiologische situatie in de hoofdstad serieus verslechtert.” Aan het woord: de Brusselse minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo). Nu dachten we dinsdagavond even dat de Brusselse regering eens daadkrachtig ging optreden, toen bekend raakte dat het Covid Safe Ticket er weldra zou uitgebreid worden naar de horeca. Niet dus, een dag later is het aarzelende slakkengangetje terug: tegen 30 september gaan ze daar in Brussel eens over beslissen. Eerst moet het ontsporen - dat we daar zelf niet aan gedacht hebben.