Vlaanderen zet zich schrap voor laatste rechte lijn richting uitrol 5G met nieuwe stralingsnormen

KIJK. 5G: technolo­gie die duizenden Belgen de kast op jaagt

29 mei Sinds de lancering van het 5G light-netwerk door Proximus, groeit de ongerustheid in Vlaanderen over de technologie. Tegenstanders van het nieuwe netwerk verenigen zich in online actiecomités. VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée en journalist van HLN.be Lucas Wuyts zochten uit waarom burgers zich zorgen maken over 5G.