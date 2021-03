Vlaams experiment: deze acht influencers worden twee weken lang opgesloten in zelfde huis

Vanaf maandag 5 april start The Social House, een online format waarin acht Vlaamse influencers gedurende twee weken opgesloten worden in hetzelfde huis. Big Brother-praktijken dus, met dat verschil dat smartphones deze keer uiteraard wel toegelaten zijn. Onder de deelnemers zitten bekende namen als Stien Edlund en Flo Windey.

De acht zullen dagelijks uitdagingen tot een goed einde proberen te brengen. Als ze daarin slagen, staat hen een mooie beloning te wachten. De afleveringen zijn bedoeld voor YouTube, op onze site zal u fragmenten kunnen bekijken.

De reeks - een primeur voor Vlaanderen - wil vooral tonen hoe de creatieve breinen met elkaar omgaan. Als geen ander weten ze hoe ze jongeren online moeten entertainen. Er zullen ook enkele verrassende gasten langskomen.

In de voorbije dagen waren er al verschillende mysterieuze teasers te zien via YouTube en Instagram. De deelnemer in kwestie hield zich schuil achter een groen virtueel masker en sprak met een vervormde stem. Inmiddels zijn alle identiteiten achterhaald.

1. Steffi Mercie: 191.000 volgers op Instagram, 550.000 volgers op Tiktok

Steffi is een gewezen kampioene discodansen, acteerde in de ‘Vloglab’-filmpjes van VTM KIDS en lanceerde vorig jaar haar eigen kledinglijn bij JBC. In het huis verwacht de Leuvense naast veel plezier ook een hoop vrienden te maken. “Maar ze moeten me niet vragen om te gaan zingen. Iedereen gaat ook kunnen zien dat ik superlomp ben. Aan de kassa van de kringloopwinkel heb ik ooit eens glazen - gewikkeld in één krantenpapier - uit mijn handen laten vallen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@steffimercie2002 YEAAAAAH @gerben_tuerlinckx ♬ son original - S C O R P I O N Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Jonathan Medart: 53.000 volgers op Instagram, 411.000 volgers op TikTok

Jonathan won begin dit jaar twee awards voor Beste TikTokker op De Jamies en het Gala Van De Gouden K’s. Hij viel tot nu toe vooral op met een grappig lied over het rampzalige jaar 2020. “Ik ben superonvolwassen. Ze moeten me echt niet vragen om de was te doen. Ik weet totaal niet hoe de wasmachine werkt. Ik vind het verschrikkelijk als mensen smakken aan tafel en ik kan niet overweg met iemand die zich beter voelt dan de rest.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Flo Windey: 58.000 volgers op Instagram, 32.000 volgers op TikTok

Voor Studio Brussel maakte Flo al de YouTube-reeks Flowjob, in ‘Club Flo’ (VTM 2) haalde ze onderwerpen als vaginisme en drugs uit de taboesfeer. In onze eindejaarslijst ‘De honderd Belgen van 2020' palmde ze de zeventigste plek in. “Ik ken de anderen die in The Social House zitten een beetje. Hun diepste geheimen moet ik nog achterhalen, maar ik weet wel zeker dat het lachen wordt. Mijn grootste angst? Ik ben bang van het donker, de deur doe ik bijvoorbeeld nooit volledig dicht.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@flowindey AND IT WENT LIKE: 🔥🔥🔥 te hard gelachen met liefste @julievermeire en Ben Crabbé in Blokken 🦦🦦🦦 ♬ origineel geluid - flowindey Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Elias Verwilt: 51.000 volgers op Instagram, 434.000 volgers op Tiktok

Elias mocht dit jaar samen met Zita Wauters de Ketnet-gasten op het Gala van de Gouden K’s ontvangen. Uitschieter was zijn filmpje over een ‘gehoopt bezoek aan de McDonalds’, dat meer dan 1,7 miljoen views kreeg. “Eender welk personage uit FC De Kampioenen is welkom in The Social House. Zongedroogde tomaten en boterhammen vind ik verschrikkelijk. Als kind heb ik één week in de Chiro gezeten, daarna ben ik huilend naar huis gelopen. Mijn atletiekclub was ik na een tijd ook beu. Tijdens een bosspel ben ik gewoon gevlucht.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@eliasverwilt ##foryou ##foryoupage ##eliaszitoptiktok ♬ origineel geluid - Elias Verwilt Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. Sarah Bossuwé: 84.000 volgers op Instagram, 547.000 volgers op TikTok

De dansinstructrice schopte het in 2015 net niet tot de laatste tien kandidaten om Karen, Kristel en Josje op te volgen bij K3. Minister Wouter Beke kreeg ze wel aan het swingen in het kader van Rode Neuzen Dag. “Ik verwacht heel weinig slaap en veel plezier. Ik hoop nieuwe vrienden te maken voor het leven. Ik kan mezelf omschrijven als een kameleon, een dier dat zich snel aanpast aan de situatie. Met mij ga je geen moeilijkheden hebben in dat huis. Koken kan ik echter helemaal niet, zelfs geen ei.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@sarah_bossuwe Happy Weekend everyone!☺️💕 Wat zijn jouw plannen dit weekend? ##fy ##fyp ♬ Direction Dance - Marianny Holguín Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Michael Amani: 16.000 volgers op Instagram, 58.000 volgers op Tiktok

Michael stond als dj al op Rock Werchter en Tomorrowland. Zijn eerste single ‘Feels Like I Do’ belandde zelfs meteen op het label van Martin Garrix. “Ik ben enthousiast, creatief en misschien zelfs wel innovatief. TikTok-dansjes ga ik in het huis zeker niet doen, ik ken ze gewoon niet. Ik heb al heel lang geen contact meer gehad met andere dj’s, maar Martin Garrix mag altijd eens binnenwippen als hij wil.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@michaelamani Duet deze video met jouw beste joke 😄 ♬ Griztronics - Griz & Subtronics Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

7. Stien Edlund: 214.000 volgers op Instagram, 3,5 miljoen volgers op TikTok

Ooit had niet Céline Dept, maar wel Stien (19) de meeste TikTokvolgers achter haar naam staan. De Melsbroekse heeft een eigen kledinglijn bij ZEB en Dreamland én speelde mee in de VTM Kids-reeks ‘Vloglab. “Ik ben impulsief en soms wat roekeloos, maar ook verdraagzaam en een beetje koppig. Ik heb een serieuze angst voor muggen omdat ik daar allergisch voor ben. En als ik nagels zie liggen in een lavabo krijg ik een crisis. Wat nog niemand van mij weet, is dat ik onder mijn haar een groot litteken heb. Als kind ben ik van de eerste verdieping gevallen, met mijn hoofd tegen een kastpunt. Ik lag in een plas vol bloed en het gat in mijn hoofd moest genaaid worden.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@stienedlund Where are you from?❤️ ♬ Dance You Off - Maude Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

8. Gerben Tuerlinckx: 55.000 volgers op Instagram, 191.000 volgers op TikTok

Gerben postte zijn eerste TikTokfilmpje in september 2019, intussen zet hij alles op alles om ook een zang- en acteercarrière uit de grond te stampen. Tussendoor heeft hij ook het hart van Steffi veroverd, er komt dus een koppeltje in het huis. “Ze moeten mij niet vragen om lang te slapen, want dat ga ik sowieso niet doen. Mijn favoriete ochtendmuziekje is Peer Gynt, klassieke muziek met een heel goede vibe. Op het toilet zit ik zoals een Chinees, met mijn voeten op de wc-bril.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@gerben_tuerlinckx Broo familie what is diz ♬ origineel geluid - Gerben Tuerlinckx Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een programma maken in coronatijden vergt de nodige strenge maatregelen. De deelnemers ondergaan twee testen, een week voor de start van de opnames en ook nog op de dag van hun intrede in het huis. Ook de gasten zullen telkens getest worden. Op TikTok en Instagram zullen tot slot extra content en ‘behind the scenes’ komen te staan.