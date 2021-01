Vier van de vijf onderzochte Facebook-berichten onterecht verwijderd

Het controleorgaan heeft recent een eerste onderzoek verricht, dat gaat over vijf verwijderde boodschappen. Meteen bleek dat vier daarvan onterecht verwijderd werden. De posts werden verwijderd omdat ze zogezegd foute informatie bevatten over Covid-19 of zouden aanzetten tot haat. Het ging onder meer om een boodschap over het lot van de Oeigoerse minderheid in China en een boodschap over een mogelijk nieuw coronamedicijn met kritiek op de Franse regering.