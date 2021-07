Vier op de vijf Belgen al geconfronteerd met phishing

Oplichters proberen nu ook geld af te troggelen via schoolbo­nus

5 juli Het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) waarschuwt voor een phishingbericht via sms of WhatsApp over de uitbetaling van de schoolbonus. Fraudeurs proberen via een vals bericht bankgegevens en andere persoonlijke gegevens te achterhalen.