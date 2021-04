“Verizon wil internetmerken Yahoo en AOL verkopen”

Ibrahim Ouassari (42) was een straatjon­gen in Molenbeek: “Gebuisd en zonder diploma van school”. Nu is hij bestuurder bij Proximus

23 april “De laatste keer dat ik geslaagd was op school, was in het tweede middelbaar. Daarna: elk jaar gebuisd, in elke richting die ik probeerde - van schilder tot kapper.” Aan het woord: Ibrahim Ouassari (42). In plaats van de foute weg van stadsgenoot Abdeslam op te gaan, zetelt hij sinds deze week hij in de Raad van Bestuur van Proximus en noemt Google-baas Sundar Pichai hem “een van de 32 innovators die de toekomst beter maken.” Zijn succesverhaal.