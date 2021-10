Van Zuckplex tot Faceplant: internet gonst van suggesties voor nieuwe naam moederbedrijf Facebook

LUIK - UPDATE Voor de derde keer sinds WOII belandt een 'persmis­drijf' voor assisen: Luikse Facebookge­brui­ker schuldig aan bedreiging

13 oktober Een dertiger is deze middag door het Luikse hof van assisen schuldig bevonden aan een drukpersmisdrijf en bedreiging. Hij riskeert een celstraf van drie jaar met gedeeltelijk probatieuitstel. Het is nog maar de derde keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat een persmisdrijf in ons land in een assisenproces eindigt. De haatberichten die Sami Haenen (34) op Facebook plaatste, waren een vorm van ‘drukpersmisdrijf’, oordeelde de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in het voorjaar al, waardoor de verwijzing naar assisen volgde. De inwoner van Flémalle gaat wel vrijuit voor het aanzetten tot haat. De uitspraak wordt later vandaag verwacht.