Van rattenkruit tot zweethutten: YouTube bant video's die alternatieve kankerbehandelingen promoten

Rattenkruit in plaats van chemo

Het verhaal van Carry Joris, een 52-jarige vrouw uit Wommelgem, is een schrijnend voorbeeld van de risico’s van alternatieve geneeskunde. Ze overleed eind juni aan uitgezaaide borstkanker. Het jaar ervoor had ze haar toevlucht gezocht tot een homeopaat die haar rattenkruit (een verdund poeder van het giftige metaal arsenicum dat soms voor behandelingen wordt gebruikt, niet te verwarren met de plant rattenkruid) en een natuurlijk medicijn van een giftige kikker voorschreef. Volgens berichten zou een oncoloog de vrouw in de laatste maand hebben verteld dat chemotherapie haar in februari nog een kans had kunnen bieden.