Twitterbaas Elon Musk dankt topadvocaat af wegens “onthouden van informatie”

Musk verwees naar een discussie die is ontstaan rond de zogenaamde ‘Twitter Files’ waarover de onafhankelijke journalist Matt Taibbi vorige week schreef. Op basis van interne documenten onthulde Taibbi de beslissing van Twitter in 2020 om de toegang van de krant ‘The New York Post’ tot het platform te beperken. Dat gebeurde nadat een artikel was verschenen over de laptop van Hunter Biden, de zoon van de huidige Amerikaanse president Joe Biden. Het artikel was gebaseerd op gehackte gegevens en die praktijk zou ingaan tegen het Twitter-beleid. Even later hief het platform de beperkingen voor de krant echter weer op.