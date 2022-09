Twitter wil sms-berichten Musk inzien in slepende overnamezaak

Fa­cebook-moederbe­drijf Meta zakt op Wall Street na zwakke resultaten

Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook, Instagram en WhatsApp, is donderdag zo’n 8 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf zag de kwartaalomzet voor het eerst in zijn bestaan dalen. Dat kwam doordat adverteerders minder uitgaven aan reclames vanwege de afzwakkende economie. Om kosten te besparen gaat Meta minder mensen aannemen.

28 juli