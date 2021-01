Twitter verwijdert accounts die QAnon-berichten delen

Alle vorige Amerikaanse presidenten en machtshebbers zouden deel uitgemaakt hebben van een verborgen netwerk. Een soort “staat in de staat” die verwikkeld is in allerlei criminele operaties. Waaronder het ontvoeren en verkrachten van kinderen. President Trump zou zijn uitverkoren om in Washington dat netwerk bloot te leggen en de criminelen uit vorige regeringen in de gevangenis te doen belanden. Die revolutie noemen Q-aanhangers “De Storm”. Wanneer president Trump afgelopen herfst op een diner met militairen sprak over de “stilte voor de storm”, lazen alle Q-aanhangers daar uiteraard een verwijzing in naar hun theorie.