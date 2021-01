Twitter schort ook account van extreemrechts Republikeins Congreslid tijdelijk op

“Ik dacht dat ik ging sterven”: bekend Amerikaans congreslid AOC getuigt over bestorming Capitool

14 januari Alexandria Ocasio-Cortez, kortweg AOC, is een bekend Democratisch congreslid uit New York. Ze was vorige woensdag in het Capitool toen gewelddadige Trump-aanhangers dat bestormden. AOC getuigt over haar “traumatische” ervaring op Instagram: “Ik dacht dat ik ging sterven”.