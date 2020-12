Twitter pakt ook haatzaaien op basis van ras en etniciteit aan

Celebrities Dient echtgenote Priscilla vooral om het imago van Mark Zuckerberg op te poetsen? “Hij is een meesterlij­ke manipula­tor”

16 november Hij staat aangeschreven als kil en berekend, zij als zachtaardig en empatisch, maar velen vragen zich af in hoeverre Mark Zuckerberg (36), de grote baas van Facebook, zijn vrouw en kinderarts Priscilla Chan (35) niet misbruikt om zich een positiever menselijk imago aan te meten. Het boek ‘Facebook. Achter De Schermen’ duikt in de wereld van een van de meest bekende CEO’s ter wereld. “Zuckerberg is altijd handig geweest in het vermommen van zijn werkelijke bedoelingen. Het enige wat hem interesseert, is groei, dominantie van de markt en het nastreven van nog meer enorme winsten.”