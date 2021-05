Twitter koopt 'reclamewisser' Scroll

Scroll werkt al samen met een handvol uitgevers waaronder BuzzFeed News, The Atlantic en USA Today. Het bedrijf biedt verhalen aan van die uitgevers aan betalende klanten. De artikels bevatten geen advertenties en Scroll deelt de inkomsten van de abonnementen met de betreffende uitgevers.

Twitter gaf eerder aan interesse te hebben in het aanbieden van een abonnementsdienst en overweegt een aantal opties. Het bedrijf nam onlangs ook Revue over, een nieuwsbriefstart-up. Ook hier is het plan om geld te verdienen aan abonnementen.