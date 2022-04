Twitter kondigt bewerkknop voor tweets aan

De aankondiging van Twitter volgt op een peiling van Tesla-topman Elon Musk een dag eerder of Twitter deze mogelijkheid moet bieden. Van Musk, zelf een fervent Twitter-gebruiker, was toen even daarvoor duidelijk geworden dat hij ruim 9 procent van de aandelen in het bedrijf had gekocht. Twitter werkt echter al maanden aan de mogelijkheid tot het aanpassen van berichten, benadrukte het bedrijf. Gebruikers praten al jaren over die functie.