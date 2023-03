Twitter kampt opnieuw kortstondig met technische problemen

Valse Fa­cebook-pagina met logo van HLN probeert mensen op te lichten

Op sociaal netwerk Facebook is een pagina actief die mensen probeert op de lichten door gebruik te maken van het logo van HLN: HLN.Tech.be. Deze wordt niet beheerd door onze redactie. We raden af om te klikken of reageren op berichten die deze Facebook-pagina verspreidt.