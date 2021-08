Twitter geeft gebruikers mogelijkheid om ‘misleidende inhoud’ te rapporteren

Gebruikers kunnen aangeven dat bepaalde inhoud ‘misleidend’ is en kunnen bovendien specificeren waarom dat het geval is. Zo zal er de optie zijn om aan te duiden over welk thema de inhoud foute informatie bevat, zoals ‘gezondheid’ en ‘politiek’. “We zullen misschien niet op elke rapportering kunnen antwoorden, maar jullie input zal ons helpen om de snelheid en de schaal van ons desinformatie-werk te verbeteren”, aldus het platform.

Tekort aan moderatoren

Toch bestaat er twijfel over de nieuwe functie, aangezien Twitter over te weinig moderatoren zou beschikken om alle klachten af te handelen. Om die reden kwamen er eerder al strengere regels voor mensen die desinformatie verspreiden op het platform, vooral in de periode van de Amerikaanse verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Joe Biden en tijdens de huidige pandemie. Zo labelde het platform een aantal tweets van Trump als ‘misleidend’, kort voor de voormalige president volledig van de website werd verbannen. In maart begon Twitter bovendien gebruikers te blokkeren die al meer dan vijf keer foute informatie over de coronavaccins hadden verspreid.