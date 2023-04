Twitter eist controlevinkje voor adverteerders

Ook voor particulieren die willen adverteren op Twitter geldt sinds vrijdag dat ze abonnee moeten zijn van de dienst. Voor hen is dat met een prijs van 8 dollar per maand een stuk goedkoper. In België is de prijs 9,68 euro per maand als het abonnement direct via Twitter wordt afgesloten. Als het abonnement via Apples App Store of de Google Play Store wordt gekocht, kost dat 11 euro per maand.