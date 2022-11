Twitter brengt grijs vinkje toch terug na stroom aan nepaccounts

Proximus test supersnel internet van 10 Gbps bij 250 klanten

Proximus zal de komende maanden 250 klanten in vijf steden fibertechnologie van 10 Gigabit per seconde (Gbps) laten testen, zo meldt het telecombedrijf. Dat is het snelste internet op de markt. Momenteel is 1 Gbps het maximum.

28 oktober