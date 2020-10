Twitter blokkeert accounts Trump-aanhangers wegens manipulatie

Trump zegt dat hij “compleet negatief” heeft getest op corona: “Lijkt erop dat ik immuun ben”

12 oktober De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview aan Fox News gezegd dat hij nu ‘immuun’ lijkt te zijn voor Covid-19. Later liet hij in een audiobericht aan fans optekenen dat hij “compleet negatief” heeft getest op het coronavirus. De president testte negen dagen geleden positief en belandde ook in het ziekenhuis. De arts van het Witte Huis, dokter Sean Conley, heeft nog niet gezegd dat Trump negatief zou getest hebben, noch sprak de arts over immuniteit. Er werden geen nieuwe officiële statements over de gezondheid van de president uitgebracht.