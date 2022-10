Twitter: autoriteiten doen onderzoek naar Elon Musk

"Hij heeft middels zijn advocaten substantiële correspondentie gevoerd met de autoriteiten die bij het onderzoek betrokken zijn. Twitter wil die documenten in handen krijgen, want ze hebben invloed op wezenlijke issues in deze rechtsgang", aldus de advocaten.

Musk deed in april een bod op Twitter van 44 miljard dollar, maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots. Twitter klaagde Musk daarop aan. De geplande rechtszaak daarover is tijdelijk stilgezet, omdat Musk begin deze maand heeft laten weten dat hij toch bereid is om het berichtenplatform voor het bedrag te kopen.