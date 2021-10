TRUTH Social: Trump lanceert eigen sociaal netwerk na ban op Facebook en Twitter

Trump hekelt “mooie” berichtge­ving in de media over pas overleden Colin Powell

19 oktober Donald Trump heeft Colin Powell bekritiseerd, amper een dag na de dood van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. “Colin Powell heeft veel fouten gemaakt, maar bon, moge hij rusten in vrede!” stelde de oud-president dinsdag in een vernietigende verklaring, waarin hij ook jammerde over de berichtgeving in de media.