Topman rechtse Twitter-variant Parler voorziet einde van app

Parler, dat naar eigen zeggen vrijheid van meningsuiting hoog heeft zitten en volgens Matze 12 miljoen gebruikers telt, stelde in de rechtszaal dat het besluit van Amazon illegaal was en bedoeld om Twitter te bevoordelen. Volgens Parler heeft Amazon bovendien contractbreuk gepleegd.

Amazon had eerder laten weten dat het Parler had gewaarschuwd vanwege de haatdragende en dreigende taal op de website. Het bedrijf wees op denigrerende uitspraken over de voormalige first lady Michelle Obama op Parler en posts zoals "de enige goede Democraat is een dode. Vermoord ze allemaal." Ook legde Amazon de rechter een aantal Parler-berichten voor waarin met geweld werd gedreigd tegen zwarte Amerikanen, lhbti'ers en joden.