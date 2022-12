Toegang tot Twitter deels verstoord door technische problemen

Van 1,2 biljoen (!) naar ‘amper' 400 miljard dollar beurswaar­de op 1 jaar tijd. Wat is er aan de hand met Tesla?

800 miljard dollar. Dat monsterbedrag speelde elektrische autobouwer Tesla dit jaar al kwijt aan beurswaarde. Allemaal omdat grote baas Elon Musk zich meer met dat andere speeltje Twitter bezighoudt? Of is er meer aan de hand? Beursanalist Tom Simonts (KBC) laat zijn licht schijnen over de toekomst van het ooit onaantastbare bedrijf: “De mythe is doorprikt.”

28 december