TikTok verzet zich bij rechter tegen door Trump gedwongen verkoop

De Trump-regering vaardigde op 14 augustus een presidentieel decreet uit waarmee Bytedance, de Chinese eigenaar van de razend populaire filmpjesapp, werd bevolen de activiteiten in de VS binnen 90 dagen af te stoten.

"Aangezien we continu met nieuwe verzoeken te maken krijgen, en ook geen duidelijkheid krijgen of de door ons voorgestelde oplossingen worden geaccepteerd, hebben wij een uitstel van 30 dagen aangevraagd, dat uitdrukkelijk in het decreet van 14 augustus is toegestaan", stelt TikTok in een verklaring.