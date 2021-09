TikTok telt meer dan een miljard gebruikers

“Klopt niets van”: UZ Gent weerlegt trol over losgekomen placenta’s bij gevacci­neer­de zwangere vrouwen

22 september UZ Gent zit erg verveeld met een trol die gisteren via Twitter bewust valse informatie de wereld heeft ingestuurd. Het bericht, dat vandaag nog altijd snel rondgaat, vermeldt vijf vermeende gevallen van losgekomen placenta’s bij vroegtijdige bevallingen in één week tijd in het UZ Gent. De zwangere vrouwen waren allemaal gevaccineerd, wordt eraan toegevoegd, om een medisch verband te suggereren. “Fake news”, stelt UZ Gent duidelijk.